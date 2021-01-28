По информации на 12:25, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (60,943 млн грн и 68,423 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (69 и 45), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,06-28,07 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 114 активных заявок по доллару на сумму 129,366 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,1200 – 50 000

28,1000 – 12 000

28,1000 – 888

28,1000 – 20 000

28,1000 – 10 000

28,1000 – 10 000

28,0800 – 35 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0800 – 20 000

28,0900 – 10 000

28,0900 – 99 999

28,0900 – 77 777

28,0900 – 10 000

28,0900 – 27 000

28,1000 – 50 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1118 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0645 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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