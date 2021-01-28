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Глава Honor подтвердил возвращение сервисов Google

Глава Honor подтвердил возвращение сервисов Google

Доступность сервисов Google в новых смартфонах Honor подтвердил генеральный директор Honor Джордж Чжао в недавнем интервью SCMP.

В прошлом году Huawei продала бренд Honor, чтобы таким образом вывести его из-под американских санкций. На прошлой неделе бренд провел в Китае презентацию новой модели смартфона Honor V40 5G, которая стала первой после продажи. Китайский вариант поставляется без сервисов Google, но в будущем ожидается выход глобальной версии, которая, как указывают утечки, будет поставляться с сервисами Google.

На соответствующий вопрос о перспективах появления сервисов Google на смартфонах бренда CEO Honor ответил, что у компании нет причин не возобновлять сотрудничество с Google. Он также подтвердил факт переговоров с Google по поводу возобновления сотрудничества. Ранее Honor уже возобновил партнерские отношения с такими крупными американскими компаниями, как Intel, AMD и Qualcomm.

Стоит оговорить, что Honor в очередной раз покинул рынок Украины летом 2020 года, так что у нас официально новые смартфоны Honor продаваться не будут, разве что в будущем бренд снова вернется в Украину.

Буквально на днях Reuters сообщило о планах Huawei продать бренды Huawei P и Huawei Mate, под которыми выпускаются флагманские смартфоны компании, чтобы таким образом вывести те из-под санкций США, но в компании назвали слухи «абсолютно безпочвенными» и заявили, что таких намерений у нее нет.

По данным аналитиков Counterpoint Research, в минувшем квартале Huawei вылетела из первой пятерки крупнейших производителей.

По материалам ITC.ua
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