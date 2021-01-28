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Глава Киевгорстроя объяснил причины задержек в сдаче ЖК "Укрбуда"

Глава Киевгорстроя объяснил причины задержек в сдаче ЖК "Укрбуда"

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ, она же ГАСК) отказывала во вводе в эксплуатацию бывших ЖК «Укрбуда» (УБ), которые достраивал «Киевгорстрой» (КГС), по формальным поводам.

Об этом рассказал президент этого крупнейшего столичного холдинга Игорь Кушнир.

По его словам, КГС делал все для скорейшей сдачи «укрбудовских» домов, но не на все процессы мог повлиять. Тем не менее, несмотря на все перипетии, «пусковая пятерка» «Укрбуда», прописанная в меморандуме, была введена «Киевгорстроем» в эксплуатацию.

«По У Б делалось все возможное для того, чтоб сдать дома как можно скорее. Но, к сожалению, не все зависит от нас и не на все процессы можно повлиять и ускорить. ГАСК часто отказывал по формальным причинам, так что пришлось побороться. Но в итоге все 5 ЖК сданы, по остальным принятым ведутся строительные работы», — рассказал UBR.ua Игорь Кушнир.

Справка Finance.ua:

  • Киевгорстрой обязался достроить незавершенные объекты компании Укрбуд: 23 жилых комплекса и один бизнес-центр.
  • 26 июня стало известно, что Киевгорстрой ввел в эксплуатацию жилые комплексы Солнечная ривьера, Новомостицкий и первые две секции Ж К Пектораль, которые ранее принял на баланс от Укрбуда.
    Президент «Киевгорстроя» заявлял, что на достройку всех жилых комплексов «Укрбуда» не хватает 2 млрд грн.
  • В декабре 2019 года с подачи президента Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова был заключен меморандум между «Укрбудом» и «Киевгорстроем» о передаче последнему «укрбудовских» строек.
  • Киевгорстрой сдал «пусковую пятерку» Укрбуда.

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По материалам УБР
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