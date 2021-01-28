Глава Киевгорстроя объяснил причины задержек в сдаче ЖК "Укрбуда"

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ, она же ГАСК) отказывала во вводе в эксплуатацию бывших ЖК «Укрбуда» (УБ), которые достраивал «Киевгорстрой» (КГС), по формальным поводам.
Об этом рассказал президент этого крупнейшего столичного холдинга Игорь Кушнир.
По его словам, КГС делал все для скорейшей сдачи «укрбудовских» домов, но не на все процессы мог повлиять. Тем не менее, несмотря на все перипетии, «пусковая пятерка» «Укрбуда», прописанная в меморандуме, была введена «Киевгорстроем» в эксплуатацию.
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