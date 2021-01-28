Межбанк: "погода" по курсу первого февраля

В этот понедельник на валютных торгах мы не ждем значительных объемов операций клиентов. Но это не значит, что будет неинтересно и скучно.
Основной причиной малообъемности межбанка будет эффект «первого дня месяца». Компании подводят итоги января и окончательно определяются со стратегией работы на февраль. И поэтому, как правило — клиенты позднее выходят на рынок и с меньшими объемами сделок. Пока рынок «проснется» — пройдёт несколько драгоценных часов сессии и это уменьшит общую статистику межбанка. Мы прогнозируем на сегодня объем операций на торгах $ 150−180 млн при заключении до 420−530 сделок.
Почему будет интересно. Дело в том, что из-за такой специфики украинского межбанка в связи с эффектом «первого дня месяца» — межбанк становится полностью зависимым от действий отдельных крупных игроков и спекулянтов. Выход любого большого покупателя и продавца кардинально меняет соотношение спроса и предложения во время сессии, что на руку спекулянтам. Подстраиваясь под поведение крупных клиентов — они имеют шанс существенно «покачать» курс в течении дня и этим активно воспользуются при малейшей возможности.
Кроме этого, не стоит забывать, что у экспортеров пока еще есть гривна от январских погашений НДС и они не будут готовы «задешево» продавать свою валютную выручку. А «дочки» иностранных компаний не станут особо тянуть с покупкой валюты под репатриацию дивидендов. Это значит, что при наличии спроса — предложение будет достаточно ограниченным и потенциально у спекулянтов и экспортеров есть возможность сыграть «на повышение».
Страховать гривну будет наступившая необходимость расчетов у компаний с персоналом за прошлый месяц, период арендных платежей и покупки сырья и материалов для ведения текущей хозяйственной деятельности у большинства клиентов. Так что экспортеры быстро потратят суммы возмещений НДС и постепенно станут более сговорчивыми по курсу при продаже своей валюты.
Учитывая специфику первого рабочего дня месяца, от скорости возврата бизнеса к обычному деловому ритму, действий и задач крупных экспортеров и импортеров и будет зависеть курсовой тренд на межбанке в этот понедельник.
Котировки межбанка, по расчетам, 1 февраля будут в пределах: доллар — коридор 28,05 — 28,25 грн, евро — коридор 33,95 — 34,30 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 28,13 / 28,15
евро — 34,17 / 34,19
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