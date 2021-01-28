Новая авиакомпания Lumiwings запустит два маршрута из Италии в Украину

Новая греческая авиакомпания Lumiwings планирует запустить два маршрута в Украину летом 2021 года. Об этом сообщает avianews.

В июне Lumiwings начнет летать из Форли и Перуджи в Одессу, говорят в компании TAL Aviation Group, которая будет представлять интересы авиаперевозчика в Украине.

График. Рейсы будут осуществлять по понедельникам и пятницам.

Продажу билетов обещают открыть в скором времени. В цену перевозки будет включена ручная кладь 8 кг и одно место багажа до 23 килограммов.

Также авиакомпания планирует открыть рейсы из Форли и Перуджи в Румынию, Польшу и Чехию.

Компанию Lumiwings основали в Афинах в 2015 году – она выполняла рейсы по заказу других авиаперевозчиков и чартерные рейсы. Как самостоятельная авиакомпания начала работать в 2021 году. Сейчас парк авиакомпании состоит из одного самолета Boeing 737-300 1991 года выпуска, который рассчитан на перевозку 139 пассажиров.

Справка Finance.ua:

Государственная авиационная служба своим приказом утвердила список 29 курортных мест, куда авиакомпании смогут выполнять рейсы в 2021 году.