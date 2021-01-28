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От каких штрафов освобождены плательщики ЕСВ на время карантина

От каких штрафов освобождены плательщики ЕСВ на время карантина

Согласно изменениям к Закону Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» установлено, что временно штрафные санкции, определенные частью одиннадцатой ст. 25 Закона №2464, не применяются за некоторые нарушения во время карантина.

Об этом напомнили в ГНС в Тернопольской области.

В частности, речь идет о таких нарушениях:

  • несвоевременная уплата (несвоевременное перечисление) единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕВ);
  • неполная уплата или несвоевременная уплата суммы ЕВ одновременно с выдачей сумм выплат, на которые начисляется ЕВ (авансовых платежей);
  • несвоевременная подача отчетности, предусмотренной Законом №2464, в контролирующие органы.

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Сроки. Стоит отметить, что штрафы не применяются, если такие нарушения совершены относительно периодов с 1 марта 2020 года до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором завершается действие карантина.

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Кроме того, закон еще и устанавливает, что в течение этого периода плательщикам ЕВ не начисляется пеня, а начисленная пеня за эти периоды подлежит списанию.

По материалам Finance.UA
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