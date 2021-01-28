Нефтяной фонд Норвегии продал все свои компании

Государственный пенсионный, или нефтяной фонд Норвегии продал весь пакет акций компаний, работающих в сфере разведки и добычи нефти.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По словам замглавы фонда Тронд Гранде, стоимость портфеля акций в 2019 году составляла около 6 млрд долл, и он был полностью распродан к концу прошлого года.

За 2020 год фонд получил второй по величине доход, его стоимость выросла на 123 млрд долл, или на 10,9%. Однако инвестиции в нефтегазовую отрасль принесли убыток почти в 10 млрд долл.

По мнению агентства, этот шаг завершает многолетний процесс выхода суверенного фонда из той отрасли, которая определяла экономику Норвегии на протяжении большей части последнего полувека, отмечает агентство.

Напомним, на конец прошлого года вложения в акции составили 72,8% инвестпортфеля, в облигации – 24,7%, в недвижимость – 2,5%.

Государственный Пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. В настоящее время ему принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями в более чем 9,2 тыс. компаний из 74 стран.

Самую значительную долю в портфеле занимают бумаги Apple, Microsoft, Alphabet( холдинговая компания Google), Nestle и Amazon.com.