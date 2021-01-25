Межбанк: доллар отыгрывал позиции после обеда

Последний рабочий день января на межбанке прошел по описанному в утреннем прогнозе сценарию. В первой половине дня банки закрывали клиентские операции, а во второй – проводили уже свои сделки по собственной валютной позиции и обеспечивали выполнение нормативов Нацбанка на отчетную дату.
В конечном итоге, пока банки проводили клиентские сделки – курс доллара постепенно просел. С утренних 28,13/28,15 гривен он вначале кратковременно вырос до 28,145/28,165 к 11 часам, но затем предложение все время превышало спрос и к 12 часам доллар опустился до 28,105/28,125 гривен. И продержался в этих пределах уже до конца обеда. На этом уровне основная часть клиентских операций и завершилась, но тут в игру вступили сами банки.
Начиная с 14 часов финансисты стали закрывать свои операции по валютной позиции на отчетную дату и волею судьбы многим из них понадобилось докупить валюту на позицию. Это привело к росту котировок до 28,11/28,13 гривен за доллар на 14:00, а затем – плавному росту курса до 28,13/28,15 к концу дня. То есть в целом за день курс межбанка практически не изменился и остался на уровне 28,13/28,15 гривен за доллар.
По евро ситуация оказалась несколько другой. За счет укрепления евровалюты на международном рынке – котировки евро относительно гривны выросли с утренних 34,05/34,07 гривен до 34,17/34,20 к концу дня.
Нацбанк на межбанке сегодня опять не появлялся, так как никакой необходимости в этом не было. Не особо могли похвастаться успехами и спекулянты. С одной стороны – этим банкам также было не до активных операций (им тоже надо было закрыть месяц и нормативы), а с другой – и особого числа желающих задорого покупать валюту не находилось.
Главные события 29 января на валютном рынке:
Доллар с утренних 28,13/28,15 в начале просел до 28,105/28,125 гривен к 12 часам, а затем снова вернулся к концу дня к изначальному уровню в 28,13/28,15.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,1375 гривен, а официальный на 1 февраля 2021 года установлен на отметке 28,1324 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 28,12 / 28,14
евро — 34,12 / 34,14
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