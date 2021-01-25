Украинцы задолжали за коммуналку 73 миллиарда — Госстат

По состоянию на конец декабря 2020 года задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги достигла 73 млрд грн.
Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики по оплате населением жилищно-коммунальных услуг.
Сколько задолжали:
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О реструктуризации долгов за ЖКУ, в декабре населением было заключено 4,2 тыс. договоров о погашении задолженности на общую сумму 31,1 млн грн.
Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров о реструктуризации долгов, заключенных ранее, в декабре достигла 24,3 млн грн.
По текущим платежам, то в декабре 2020 года население уплатило 20,3 млрд грн — 72,6% начисленных за этот период сумм за жилищно-коммунальные услуги.
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