Украинцы задолжали за коммуналку 73 миллиарда — Госстат

По состоянию на конец декабря 2020 года задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги достигла 73 млрд грн.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики по оплате населением жилищно-коммунальных услуг.

Сколько задолжали:

задолженность населения по оплате за поставку и распределение природного газа составила 31,5 млрд грн;

за поставку тепловой энергии и горячей воды — 24,1 млрд грн;

за поставки и распределение электрической энергии — 6,1 млрд грн;

за централизованное водоснабжение и водоотвод — 5,7 млрд грн;

за управление многоквартирным домом — 5,1 млрд грн;

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд грн.

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О реструктуризации долгов за ЖКУ, в декабре населением было заключено 4,2 тыс. договоров о погашении задолженности на общую сумму 31,1 млн грн.

Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров о реструктуризации долгов, заключенных ранее, в декабре достигла 24,3 млн грн.

По текущим платежам, то в декабре 2020 года население уплатило 20,3 млрд грн — 72,6% начисленных за этот период сумм за жилищно-коммунальные услуги.

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