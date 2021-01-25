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Рада определила, когда в Украине исчезнет налоговая милиция

Рада определила, когда в Украине исчезнет налоговая милиция

Парламентарии приняли в целом законопроект, которым предусматриваются изменения в законодательстве, в соответствии с которыми налоговая милиция сможет выполнять свои функции на период до создания Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов Украины на пленарном заседании ВР в пятницу, 29 января.

«Проект закона разработан с целью обеспечения функционирования органов налоговой милиции и выполнения ими функций по борьбе с правонарушениями налогового законодательства на период до создания Бюро экономической безопасности Украины и его территориальных подразделений», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект № 4090 предусматривает переходный период до создания Бюро экономической безопасности — налоговая милиция будет ликвидироваться со дня принятия решения о начале деятельности БЭП, но не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу ЗУ «О Бюро экономической безопасности».

Как отметил народный депутат от «Слуги народа», один из инициаторов законопроекта Даниил Гетманцев, это голосование — «технический, но важный шаг». «Данный проект закона обеспечит непрерывность и бесперебойность работы ГФС до момента создания нового органа Бюро экономической безопасности», — отметил нардеп в своем Telegram-канале.

Напомним, парламентарии 28 января приняли в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности, которым ликвидируется налоговая милиция и у СБУ забирают возможность заниматься экономическими преступлениями.

Согласно законопроекту, Бюро экономической безопасности начнет свою деятельность, когда его состав будет укомплектован на 30%.

По материалам УНН
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