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Сервисы Google вернутся на смартфоны Honor

Сервисы Google вернутся на смартфоны Honor

Генеральный директор Honor Джордж Чжао подтверждает, что сервисы Google будут доступны для новых смартфонов компании.

Новинки, которые выйдут в ближайшее время, будут сразу из коробки работать под управлением операционной системы Android 11 и получат полный набор приложений Google.

После введения американских санкций Huawei пришлось выпустить собственные мобильные сервисы Huawei и AppGallery, чтобы предоставить пользователям доступ к приложениям Android.

Но, по словам генерального директора Honor Джорджа Чжао, у компании нет причин не сотрудничать с Google снова после того, как бренд стал самостоятельным игроком на рынке.

Бренд уже подтвердил, что он сотрудничает с Intel, AMD, Qualcomm и MediaTek для будущих устройств. Пока что имя Google отсутствует в этом списке. Однако в интервью South China Morning Post генеральный директор компании сказал, что две компании уже ведут переговоры.

Неясно, пойдет ли новая сделка на пользу Honor V40. Аппарат был выпущен в Китае без сервисов Google. Однако сделка с Google может означать, что глобальная версия сможет получить Google Apps. Это может изменить историю бренда на глобальных рынках, которые в значительной степени полагаются на сервисы Google.

Фактически Honor, вероятно, поглотит спрос на смартфоны Huawei с приложениями Google.

По материалам НВ
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