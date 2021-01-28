Финляндия до 2035 года планирует отказаться от электроэнергии из России

Оператор электросетей Финляндии компания Fingrid разработала несколько сценариев развития финского рынка электроэнергии, два из них предусматривают отказ от импорта электричества из России до 2035 года.
Соответствующий материал компания опубликовала на своем сайте.
Первый сценарий, где Финляндия рассматривается как нетто-экспортер электроэнергии, и второй, который предусматривает климатически нейтральный рост электроэнергетики, предполагают, что к 2035 году линия электропередачи 400
«Третий сценарий, который предусматривает развитие ветроэнергетики, и четвертый, который предусматривает развитие солнечной энергетики, исходят из того, что поставки электроэнергии между Финляндией и Россией не будет», — отмечает Fingrid.
Последний из четырех сценариев также предусматривает, что после введения в эксплуатацию АЭС «Олкилуото-3» Финляндия не будет больше эксплуатировать никакие другие новые АЭС, включая финско-российскую АЭС «Ханхикиви-1». Альтернативой большим атомным станциям, считают в Fingrid, в 2030-х годах будут становиться АЭС малой мощности.
По данным российского оператора экспорта электроэнергии «Интер РАО», объем экспорта электричества из РФ в Финляндию в 2019 году составил 7 миллиардов киловатт-часов.
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