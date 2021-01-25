Влияние пандемии COVID-19 на региональное неравенство в оплате труда (инфографика)

В конце 2020 года темпы роста заработных плат в Киеве и восьми наименее высокооплачиваемых регионах составляли 10% и 16% г/г соответственно.
Об этом говорится в обзоре KSE.
Рост заработных плат в «бедных» регионах происходил значительно более быстрыми темпами, что и обусловило сокращение регионального неравенства в заработных платах. Поскольку такая ситуация сложилась даже вопреки положительным показателям трудовой миграции, то объяснением может служить особенность текущего эпидемиологического и экономического кризиса.
Распространение эпидемии COVID-19 обусловило наибольшие потери для сектора услуг. Деятельность предприятий сферы
услуг в большей степени сосредоточена в крупных городах, поскольку в таких городах усилен спрос на транспортные пассажирские перевозки, услуги досуга, культуры и тому подобное.
Как следствие, в регионах с крупными областными центрами (Полтавская, Киевская, Одесская, Харьковская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская области и г. Киев) происходило сравнительно большее высвобождение рабочей силы в период кризиса и в итоге — относительно сдержанный рост заработных плат в 2020 году.
Инфографика KSE
Сокращение регионального неравенства в заработных платах в 2020 году было характерным не только для Украины. Соответствующий анализ для отдельных стран ЕС подтверждает аналогичные процессы в таких странах. В исследуемых
странах (Германия и Болгария) сокращение разрыва в заработных платах было меньше.
Инфографика KSE
Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2020 году выросла на 3,4%, и на 1 января 2021 года составила 3,137 млрд грн, тогда как в декабре 2020 года сократилась на 21,8%. В ТОП-5 областей по росту задолженности в 2020 г. попали:
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