0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Влияние пандемии COVID-19 на региональное неравенство в оплате труда (инфографика)

Влияние пандемии COVID-19 на региональное неравенство в оплате труда (инфографика)

В конце 2020 года темпы роста заработных плат в Киеве и восьми наименее высокооплачиваемых регионах составляли 10% и 16% г/г соответственно.

Об этом говорится в обзоре KSE.

Рост заработных плат в «бедных» регионах происходил значительно более быстрыми темпами, что и обусловило сокращение регионального неравенства в заработных платах. Поскольку такая ситуация сложилась даже вопреки положительным показателям трудовой миграции, то объяснением может служить особенность текущего эпидемиологического и экономического кризиса.

Распространение эпидемии COVID-19 обусловило наибольшие потери для сектора услуг. Деятельность предприятий сферы
услуг в большей степени сосредоточена в крупных городах, поскольку в таких городах усилен спрос на транспортные пассажирские перевозки, услуги досуга, культуры и тому подобное.

Как следствие, в регионах с крупными областными центрами (Полтавская, Киевская, Одесская, Харьковская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская области и г. Киев) происходило сравнительно большее высвобождение рабочей силы в период кризиса и в итоге — относительно сдержанный рост заработных плат в 2020 году.


Инфографика KSE

Сокращение регионального неравенства в заработных платах в 2020 году было характерным не только для Украины. Соответствующий анализ для отдельных стран ЕС подтверждает аналогичные процессы в таких странах. В исследуемых
странах (Германия и Болгария) сокращение разрыва в заработных платах было меньше.

Инфографика KSE

Справка Finance.ua:

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2020 году выросла на 3,4%, и на 1 января 2021 года составила 3,137 млрд грн, тогда как в декабре 2020 года сократилась на 21,8%. В ТОП-5 областей по росту задолженности в 2020 г. попали:

  • Черновицкая — в 8,9 раза;
  • Ровенская — в 2,8 раза;
  • Хмельницкая — в 2,2 раза;
  • Полтавская — в 2 раза;
  • Одесская — на 76,4%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.