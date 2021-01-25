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В Киеве построят современные подземные паркинги (локации)

В Киеве построят современные подземные паркинги (локации)

Новые подземные и многоуровневые паркинги построят в разных уголках города в течение ближайших 7-ми лет. По крайней мере такие планы задекларированы в проекте Генерального плана города.

Разработчики сообщили о 12 локациях, где будут построены такие объекты транспортной инфраструктуры.

«Решать транспортную проблему необходимо комплексно. В проекте Генерального плана мы предусмотрели ряд мер, в частности: увеличение рабочих мест на левом берегу и периферийной зоне Киева, развитие сети скоростного рельсового транспорта и приоритет именно общественному транспорту для поездок, строительство транспортных развязок, новых и реконструкция существующих улиц. Среди мероприятий — и строительство паркингов», — отмечают в КО «Институт Генерального плана города Киева».

В частности, предусмотрено соорудить паркинги на таких локациях:

1. Строительство многоуровневых перехватывающих паркингов на въездах и возле основных пересадочных узлов (возле ст. м. «Ипподром» (на этап 7 лет), в районе ст. м. «Демеевская», «Лыбедская», «Васильковская»).

2. Строительство многоуровневых паркингов в районе ст. м. «Харьковская».

3. Строительство многоуровневых перехватывающих паркингов на въездах и возле основных пересадочных узлов (в районе ст. м. «Бориспольская» (на этап 7 лет), Дарницкого железнодорожного вокзала).

4. Строительство многоуровневых перехватывающих паркингов на въездах и возле основных пересадочных узлов в районе ст. м. «Лесная» (на этап 7 лет).

5. Строительство многоуровневых перехватывающих паркингов на въездах и возле основных пересадочных узлов (в районе ст. м. «Дарница», «Левобережная», «Черниговская»).

6. Строительство многоуровневых перехватывающих паркингов на въездах и возле основных пересадочных узлов (в районе ст. м. «Оболонь» (на этап 7 лет), «Героев Днепра», «Минская»).

7. Строительство перехватывающих паркингов на пересечении Большой Окружной дороги и ул. Леся Курбаса (на этап 7 лет), в районе ст. м. «Святошин» (на этап 7 лет), «Академгородок» (на этап 7 лет), «Житомирская» (на этап 7 лет).

8. Строительство многоуровневых паркингов в районе ул. Победы, просп. Палладина.

9. Строительство перехватывающего паркинга в районе ст. м. «Шулявская».

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10. Формирование общественного центра с торгово-выставочным комплексом с паркингом и пешеходным публичным пространством на Привокзальной площади.

11. Строительство перехватывающих паркингов в районе Центрального железнодорожного вокзала, ст. м. «Сырец» (на этап 7 лет).

12. Строительство многоуровневого подземного паркинга под Европейской площадью.

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По материалам Вечірній Київ
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