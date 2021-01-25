Каждый десятый украинец без работы — оценка НБУ за 2020 год

Уровень безработицы снижается, но остается высоким из-за возврата к поиску работы экономически неактивного населения.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за январь 2021 года.

Смягчение карантина с мая и сезонный рост занятости (в частности, в сельском хозяйстве, туристической отрасли и строительстве) привели к снижению уровня безработицы в III квартале 2020 года до 9.5% (9.9% во II квартале). Уровень безработицы в сезонно скорректированном выражении тоже сократился (до 10.1% по сравнению с 10.5% во II квартале), однако оставался высоким (максимальным с 2014 года).

Инфографика: НБУ

Это свидетельствует, что, несмотря на быстрое восстановление экономики, рынок труда остается слабым. Количество занятых в III квартале 2020 года выросло в сезонно скорректированном выражении по сравнению со II кварталом. В частности, возобновление регулярного транспортного сообщения поддержало поиск работы жителями сельской местности, что обусловило сдержанный рост занятости в сельской местности, откуда многие ездили работать в города.

Впрочем, в этом году из-за кризиса, прежде всего существенного спада в секторе услуг и худшей ситуации в сельском хозяйстве и жилищном строительстве прирост занятых в целом по экономике оказался недостаточным для компенсации количества людей, вернувшихся в рабочую силу.



Инфографика: НБУ

Как следствие, количество безработных и в дальнейшем росло в годовом измерении, а уровень безработицы оставался высоким. В частности повысился уровень безработицы молодежи (15−24 года), что частично связано с окончанием образования и выходом выпускников на рынок рабочей силы. По всей видимости, меньше выпускников трудоустроились в этом году, чем в предыдущие годы, из-за уменьшения количества вакансий вследствие кризиса.

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