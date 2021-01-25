0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 125 0

Украина исчерпала две квоты на беспошлинные поставки в ЕС

Украина исчерпала две квоты на беспошлинные поставки в ЕС

По состоянию на 25 января Украина по двум позициям полностью исчерпала выделенные на 2021 год квоты на беспошлинные поставки товаров в страны Евросоюза.

Речь идет о беспошлинных поставках меда и виноградного и яблочного соков, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

При этом также полностью использована квартальная квота (январь-март) на поставки яиц, яичных продуктов и мяса птицы, которые поделены на части.

Кроме меда, украинские экспортеры использовали 74% годовой квоты на кукурузу, 43% на сахар, 24% на крупы и муку, 18% на обработанные томаты, 9% в крахмал, 8% на пшеницу и 16% квартальной квоты на мясо птицы в тушках.

По предварительным прогнозам, как и в прошлом году, квоты по этим позициям будут закрыты, причем большинство из них — в первом полугодии.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.