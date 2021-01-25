Украина исчерпала две квоты на беспошлинные поставки в ЕС

По состоянию на 25 января Украина по двум позициям полностью исчерпала выделенные на 2021 год квоты на беспошлинные поставки товаров в страны Евросоюза.
Речь идет о беспошлинных поставках меда и виноградного и яблочного соков, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.
При этом также полностью использована квартальная квота (январь-март) на поставки яиц, яичных продуктов и мяса птицы, которые поделены на части.
Кроме меда, украинские экспортеры использовали 74% годовой квоты на кукурузу, 43% на сахар, 24% на крупы и муку, 18% на обработанные томаты, 9% в крахмал, 8% на пшеницу и 16% квартальной квоты на мясо птицы в тушках.
По предварительным прогнозам, как и в прошлом году, квоты по этим позициям будут закрыты, причем большинство из них — в первом полугодии.
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