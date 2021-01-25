Аэропорт “Жуляны” в столице решили расширить

В Киевсовете поддержали вопрос расширения аэропорта “Киев” в микрорайоне “Жуляны”.
Как сообщил депутат Михаил Терентьев на своей странице в Facebook, такое решение приняли на очередном заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений 27 января.
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Международному аэропорту “Киев” (Жуляны) предоставили в постоянное пользование земельный участок, поэтому аэропорт в пределах города сможет принимать самолеты Boeing с большой пассажировместимостью. Сейчас же “Жуляны” могут принять 3 миллиона пассажиров в год.
По словам председателя комиссии Михаила Терентьева, это будет положительно влиять на пассажиропоток в столице.
Сейчас аэропорт занимает территорию площадью 265 га и имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2310 метров.
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