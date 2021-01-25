Киевгорстрой сдал "пусковую пятерку" Укрбуда

Последний «укрбудовский» ЖК из так называемой «пусковой пятерки» получил в четверг почтовый адрес. Об этом сообщается на сайте Святошинской районной государственной администрации.
Речь идет о ЖК «Гармония» — последнем комплексе из «пусковой пятерки» «Укрбуда», которую достраивал «Киевгорстрой».
21 января о присвоении почтового адреса для ЖК «Харьковский» сообщила также и госадминистрация Дарницкого района.
Ранее Государственная архитектурно-строительная инспекция отказывала этим комплексам во вводе в эксплуатацию и выдала сертификаты только в декабре.
Напомним, в декабре 2019 года с подачи президента Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова был заключен меморандум между «Укрбудом» и «Киевгорстроем» о передаче последнему «укрбудовских» строек.
Отдельным пунктом этого соглашения указан ввод в эксплуатацию «пусковой пятерки» — пяти уже построенных ЖК («Солнечная Ривьера», «Новомостицкий», «Пектораль», «Гармония» и «Харьковский»), которые «Киевгорстрой» обещал сдать до конца января 2020 года.
Летом 2020 года были сданы «Солнечная Ривьера», «Новомостицкий» и «Пектораль».
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