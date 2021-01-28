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Массовый выпуск Cybertruck начнется в 2022 году — Маск

Массовый выпуск Cybertruck начнется в 2022 году — Маск

В ежеквартальном отчете Tesla, кроме долгожданных данных о первом прибыльном годе компании, также появилась новая информация о Cybertruck.

Маск заявил, что Tesla планирует выпустить несколько партий пикапа в 2021 году, однако массовое производство футуристического электрокара запланировано на следующий год.

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Маск также добавил, что финальный дизайн интерьера готов, и Tesla больше не будет его дорабатывать, поэтому, вероятно, уже в этом году нам покажут финальную версию.

Цены на одномоторные версии по-прежнему будут начинаться с 39 900, также можно будет внести депозит в 100 долларов за предварительный заказ.

По материалам internetua.com
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