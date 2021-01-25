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Средняя зарплата украинцев за год выросла почти на 2 тысячи гривен

Средняя зарплата украинцев за год выросла почти на 2 тысячи гривен

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Это на 15,6% (на 1 915 грн) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

«Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2020 г. составляла 14 179 грн, что в 2,8 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн)», — говорится в сообщении.

По сравнению с ноябрем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 18,3%, а за последние 12 месяцев (относительно декабря 2019р.) — на 15,6%.

Индекс реальной заработной платы в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 117,2%, а относительно декабря 2019р. — 110,1%.


Инфографика: Госстат

Наибольшая начисленная зарплата в ноябре была в Киеве — 21 812 грн, самая низкая — в Черниговской области — 10 921 грн.

Самую высокую зарплату получали работники сферы поставки электроэнергии, газа, пара и воздуха — 22 987 грн, финансовой и страховой деятельности — 22 843, самую низкую – работники, задействованные в организации питания и временного размещения — 6837 грн.

Справка Finance.ua:

  • Уровень безработицы населения (граждане в возрасте 15−70 лет) в течение 9 месяцев 2020 года вырос с 8,1% до 9,3% рабочей силы (по методологии Международной организации труда). Уровень занятости сократился во всех регионах и среди всех возрастных групп населения Украины.
  • Накануне январского локдауна наиболее популярными среди рабочих профессий оказались водители, продавцы и грузчики. При этом первых не только чаще ищут, но и готовы платить выше, чем другим, — в среднем 19 000 грн.
  • Во время жестких карантинных ограничений особенно растет спрос на удаленную роботу. Например, с начала новых карантинных ограничений в Украине количество вакансий, предлагающих удаленную работу, выросло на 26%.

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По материалам Finance.UA
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