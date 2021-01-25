Apple ужесточит правила конфиденциальности

Apple объявила дату внедрения новых правил конфиденциальности App Tracking Transparency, которые призваны дать пользователю больший контроль за отслеживанием его активности. Компания заявила, что они вступят в силу весной 2021 года, когда выйдет следующая бета-версия iOS.

Об этом пишет MacRumors.

Согласно новым правилам, приложениям теперь придётся получать разрешение пользователя на отслеживание каких-либо данных. Особенно это касается уникального идентификатора для рекламодателей (IDFA) и активности в браузере. Эти данные используются для рекламных целей и оценки эффективности рекламных компаний.

Разрешение будет запрашиваться при запуске приложений — пользователям будет предложено предоставить необходимый доступ или отказаться. В случае отказа ОС заблокирует доступ программы к информации. Если разработчики приложения решат получить эту информацию обходным путём, Apple может удалить продукт из App Store.

«Мы считаем это простым вопросом защиты наших пользователей. Они должны знать, когда их данные собираются и передаются другим приложениям и сайтам. У них должен быть выбор — согласиться с этим или нет», — говорится в заявлении Apple.

Ранее предполагалось, что пользователь автоматически даёт согласие на обработку подобной информации. Владельцы устройств также могли заблокировать доступ к IDFA, но для этого нужно было найти необходимые настройки в смартфоне. Поэтому, например, всего 30 % пользователей iPhone в США меняли настройки конфиденциальности.

Несколько рекламных сетей раскритиковали решение Apple. В их числе Facebook, представители которой утверждают, что решение платформодержателя ударит по малому бизнесу. Для борьбы с решением производителя соцсеть запустила полномасштабную кампанию — разместила объявления в крупных газетах и запустила веб-страницу, призывающую выступить против App Tracking Transparency.

Некоторые поддержали решение Apple. Некоммерческая организация Electronic Frontier Foundation посчитала претензию Facebook «смехотворной», а разработчики Firefox Mozilla поддержали платформодержателя, назвав решение «огромной победой для потребителей».