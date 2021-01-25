Японская корпорация Nidec прогнозирует падение цен электрокаров до 3000 долларов уже с этого года

Цены на автомобили упадут до уровня ниже 3000 долларов, что создаст новый спрос в Индии, Африке и на Ближнем Востоке.

Об этом заявил Шигенобу Нагамори, глава и генеральный директор крупнейшего в мире производителя моторов — компании Nidec, сообщает Nikkei Asia.

«Цена автомобиля упадет до 300 000 иен (2890 долларов), что приведет к резкому спросу на автомобили», — сказал Нагамори во время объявления о прибылях за апрель-декабрь. Сдвиги на рынке происходят уже сегодня, сказал Нагамори, указав на то, что в июле 2020 года в Китае стартовали продажи электромобиля за 4300 долларов, который быстро стал самым продаваемым электрокаром в стране, опередив Tesla Model 3. Автомобиль продается под торговой маркой Wuling.

Продукты, такие как Wuling, появятся в Индии, Африке и Южной Америке и расширят весь рынок новых автомобилей, сказал Нагамори. Прибытие таких недорогих автомобилей побуждает мировой автомобильный рынок вырасти с нынешних 80−90 миллионов единиц до 300 миллионов единиц в будущем, сказал он.

Корпорация Nidec, известная как крупнейший в мире поставщик поводов для жестких дисков компьютеров, недавно расширила свой бизнес производством тяговых электродвигателей для электромобилей. Цель Nidec — доминировать на этом новом рынке, производя электромоторы с гораздо более низкой цене, чем любой из его конкурентов.

«Не удается избежать ценовой войны. Двигатели станут товаром. Цена электродвигателей снизится в пять раз. Мы должны быть готовы к этому», — заявил Нагамори.