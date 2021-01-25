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WhatsApp запустил биометрическую аутентификацию

WhatsApp запустил биометрическую аутентификацию

Мессенджер WhatsApp внедрил функцию биометрической аутентификации для более безопасного соединения мобильного приложения с браузерной версией или десктопным приложением.

Как сообщает TechCrunch, в том случае, если для разблокировки телефон использует отпечаток пальца или идентификацию по лицу, то приложение будет запрашивать идентификаторы при попытке входа в мессенджер на других платформах.

В компании отмечают, что новая функция предназначена для гарантии того, что если телефон попадет в чужие руки, то связать вашу учетную запись со своим браузером другой человек не сможет. В противном случае это предоставило бы ему доступ к вашим контактам и перепискам.

Эта система будет включена по умолчанию на любых устройствах iPhone с iOS 14 и Touch ID или Face ID, а также на любых устройствах Android, на которых включена биометрическая аутентификация.

По информации издания, новая функция будет доступна уже в ближайшие недели.

По материалам Дело
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