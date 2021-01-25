Стажировка сотрудников: когда законна, а когда — нет

Действующее законодательство о труде не предусматривает прохождения стажировки лицом, желающим трудоустроиться путем заключения трудового договора, для проверки его квалификации и навыков работы или получения таковых.

Об этом сообщает Управление Гоструда в Хмельницкой области.

Стажировка в целях обретения практических навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, может быть организована при наличии соответствующего договора между работодателем, претендентом на должность и государственным центром занятости.

Кто имеет право проходить стажировку:

студенты учреждений профессионального перед высшими и высшего образования, учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, получившие профессию (квалификацию) по образовательно-квалификационному уровню «квалифицированный рабочий», образовательно-профессиональным степени «профессиональный младший бакалавр», образовательным степенью «младший бакалавр», «бакалавр», «магистр» и продолжают учиться на следующем образовательно-квалификационном уровне, имеют право проходить стажировку по профессии (специальности), по которой получаю образование, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования на условиях, определенных договором о стажировке в свободное от учебы время.

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Применения стажировки в отношении других работников является нарушением законодательства о труде. В случае необходимости проверки соответствия работника поручаемой ему работе применяется испытание.

В соответствии со статьей 26 КЗоТ Украины при заключении трудового договора может быть оговорено соглашением сторон испытание с целью проверки соответствия работника работе, которая ему поручается. Условие об испытании должно быть указано в приказе (распоряжении) о приеме на работу. В период испытания на работников распространяется законодательство о труде.

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