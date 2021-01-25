Крупнейший в мире суверенный фонд заработал более $120 миллиардов за 2020 год

Фонд национального благосостояния Норвегии, объем которого составляет около 1 триллиона долларов, получил по итогам прошлого года 122,7 миллиарда долларов США прибыли.

Об этом сообщает Reuters.

Этот показатель стал вторым самым высоким за 22-летнюю историю фонда, который управляется департаментом Центробанка.

«Несмотря на то, что пандемия оставила свой отпечаток на 2020 году, для фонда это был еще один удачный год», – заявил глава норвежского Центробанка Ойштейн Олсон.

Отмечается, что результат Фонда по итогам года был удачным благодаря росту акций американских технологических компаний Apple, Amazon, Microsoft и Teslа.

«Технологические компании имели самую высокую рентабельность в 2020 году. Их рентабельность составила 41,9%», – отметил гендиректор Фонда Николай Танген.

Фонд национального благосостояния Норвегии считается крупнейшим суверенным фондом в мире. Он имеет долю в 9200 компаниях со всего мира, в его собственности находится около 1,5% всех акций на мировых биржах. Фонд также инвестирует в облигации и объекты недвижимости.