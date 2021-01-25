Крупнейший в мире суверенный фонд заработал более $120 миллиардов за 2020 год

Фонд национального благосостояния Норвегии, объем которого составляет около 1 триллиона долларов, получил по итогам прошлого года 122,7 миллиарда долларов США прибыли.
Об этом сообщает Reuters.
Этот показатель стал вторым самым высоким за 22-летнюю историю фонда, который управляется департаментом Центробанка.
«Несмотря на то, что пандемия оставила свой отпечаток на 2020 году, для фонда это был еще один удачный год», – заявил глава норвежского Центробанка Ойштейн Олсон.
Отмечается, что результат Фонда по итогам года был удачным благодаря росту акций американских технологических компаний Apple, Amazon, Microsoft и Teslа.
«Технологические компании имели самую высокую рентабельность в 2020 году. Их рентабельность составила 41,9%», – отметил гендиректор Фонда Николай Танген.
Фонд национального благосостояния Норвегии считается крупнейшим суверенным фондом в мире. Он имеет долю в 9200 компаниях со всего мира, в его собственности находится около 1,5% всех акций на мировых биржах. Фонд также инвестирует в облигации и объекты недвижимости.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной ценеВчера, 10:43 - 2168 9
Удовлетворить всех невозможно, — глава НКРЭКУ о тарифахВчера, 14:32 - 657 6
Лазебная: добровольные пенсионные взносы принесут государству 35 млрд (инфографика)Вчера, 08:02 - 1031 6
В Украине появится еще один вид госслужбыВчера, 15:29 - 1182 4
Рада создала Бюро экономической безопасностиВчера, 15:05 - 678 3
Какие доходы не нужно отражать в декларацииВчера, 09:14 - 6531 2
Кабмин ввел новый вид компенсации. Кому и на каких условиях она достанетсяВчера, 11:17 - 2611 2
Межбанк: как решение ФРС США повлияет на долларВчера, 11:05 - 2313
Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной ценеВчера, 10:43 - 2168 9
ПриватБанк открыл кредитование предпринимателей по государственным гарантиямВчера, 14:00 - 2164
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 2021Вчера, 14:10 - 196
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 892
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 891 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1657 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2533 6