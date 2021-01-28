Как мошенники «разводят» продавцов на OLX (схема)

В онлайн-шопинга очень распространено мошенничество. Только в 2020 году на платформе OLX произошло 7720 случаев мошенничества с потерей денег, о которых пользователи сообщили в соответствующие органы. При этом 12 369 кейсов были неудачными, то есть люди вовремя поняли, что их пытаются обмануть.
Об этом рассказал руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украины Виктор Нобиуз во время пресс-брифинга «Итоги платежного и банкоматного мошенничества в 2020 году в Украине».
Согласно последним исследованиям, 35% украинцев сталкивались с мошенничеством во время покупок в интернете.
На платформе OLX среди мошеннических кейсов «успешны» примерно 0,4%. Эксперт отметил, что сейчас довольно часто «жертвами» являются сами продавцы платформы.
Схема обмана продавцов:
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