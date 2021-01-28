Как мошенники «разводят» продавцов на OLX (схема)

В онлайн-шопинга очень распространено мошенничество. Только в 2020 году на платформе OLX произошло 7720 случаев мошенничества с потерей денег, о которых пользователи сообщили в соответствующие органы. При этом 12 369 кейсов были неудачными, то есть люди вовремя поняли, что их пытаются обмануть.

Об этом рассказал руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украины Виктор Нобиуз во время пресс-брифинга «Итоги платежного и банкоматного мошенничества в 2020 году в Украине».

Согласно последним исследованиям, 35% украинцев сталкивались с мошенничеством во время покупок в интернете.

На платформе OLX среди мошеннических кейсов «успешны» примерно 0,4%. Эксперт отметил, что сейчас довольно часто «жертвами» являются сами продавцы платформы.

Схема обмана продавцов:

жертва размещает объявления о продаже товара;

мошенник находит объявление и контактные данные жертвы;

злоумышленник пишет сразу в сторонний мессенджер, затем делает вид, что уже заплатил за доставку (подрабатывает скриншот об оплате), использует различные манипуляции;