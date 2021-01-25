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Минфин с начала года разместил ОВГЗ на 28,6 миллиарда

Минфин с начала года разместил ОВГЗ на 28,6 миллиарда

Министерство финансов с начала 2021 года разместило облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 28,6 млрд грн.

Об этом 28 января на своей странице в Facebook написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

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“В целом, с начала января 2021 года было размещено ОВГЗ на сумму 28,6 млрд гривен, что составляет около 6% от годового плана внутренних заимствований в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год». Рост гривневых ОВГЗ в обращении с начала года составил 16,6 млрд гривен, из которых ОВГЗ на сумму 9,4 млрд гривен было приобретено банками, 5,7 млрд гривен – нерезидентами. Увеличение вложений в гривневые ОВГЗ юридических и физических лиц – резидентов с начала года составило 533 и 953 млн гривен соответственно. Объем ОВГЗ в собственности Национального банка с начала года не изменился”, – написал Данилишин.

Он напомнил, что на очередном аукционе по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 26.01.2021, Министерством финансов было привлечено 7,5 млрд гривен в государственный бюджет. При этом средневзвешенная ставка по государственным заимствованиям во время последнего аукциона составляла 11,6%, что почти вдвое превышает учетную ставку НБУ (6%), решение о сохранении которой на текущем уровне было принято правлением на прошлой неделе. Наибольший спрос на ОВГЗ на этой неделе (6,6 млрд гривен) был сформирован на сроках 1,5 и 2 года, а доходность по ним была почти на 2 процентных пункта выше, чем на соответствующую дату прошлого года.

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По материалам УКРИНФОРМ
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