Выплаты для безработных: максимальные начисления пособия

В Центре занятости можно зарегистрироваться повторно. В Государственной службе занятости разъяснили, что такая возможность есть при условии, что человек:

после прекращения предварительной регистрации остался безработным и еще не получил права на пенсию;

из-за отсутствия работы не имеет заработка или других доходов, готов и способен приступить к работе.

Размер и продолжительность пособия по безработице будет зависеть от причины прекращения предварительной регистрации. Пособие выплачивается в пределах двухлетнего периода.

Статус безработного предоставляется лицам с первого дня регистрации их в территориальных управлениях занятости, по их личному заявлению без предъявления требований к наличию подходящей работы (заключительные положения изменений в Кодекс о труде).

Как определяется размер пособия по безработице. Размер пособия по безработице определяется в процентах к средней заработной плате (доходу). В зависимости от продолжительности страхового стажа безработный получит помощь, если:

стаж до 2 лет – 50% средней зарплаты;

от 2 до 6 лет – 55%;

от 6 до 10 лет – 60%;

более 10 лет – 70%.

Максимальный размер пособия не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 9080 грн.

Минимальный размер пособия по безработице:

если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, менее 6 месяцев составляет 650 грн (на период карантина – 1000 грн);

если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составляет более 6 месяцев – 1800 грн.

Эту выплату получают граждане, которые:

в течение года, предшествовавшего регистрации в службе занятости, имели страховой стаж менее 6 месяцев;

молодые люди, которые закончили обучение в учреждениях среднего/высшего образования или уволенные со срочной военной службы и впервые ищут работу;

внутренне перемещенные лица, которые не могут документально подтвердить периоды работы.

За какие периоды начисляется пособие по безработице. Очередное начисление пособия по безработице ограничивается датой, предшествующей дню:

последнего посещения безработным центра занятости, где он зарегистрирован (если центр занятости осуществляет прием граждан);

общения с карьерным советником по телефону или другим средством связи и подтверждения пребывания в статусе безработного (если центр занятости не осуществляет личный прием граждан).

Пособие по безработице выплачивается не реже двух раз в месяц или один раз в месяц с согласия безработного.

Продолжительность выплаты пособия по безработице. Пособие выплачивается в зависимости от продолжительности пребывания без работы в процентах к определенному размеру:

первые 90 календарных дней – 100%;

в течение следующих 90 календарных дней – 80%;

в дальнейшем – 70%.

Общая продолжительность выплат не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет.

В каких случаях не предоставляется пособие по частичной безработице

Эту выплату не удастся оформить, если:

остановка (сокращение) производства носит сезонный характер или возникает исключительно по организационно-производственным причинам;

есть возможность трудоустройства (временного перевода) работников на период остановки (сокращения) производства на других участках, в цехах;

работник отказался от трудоустройства (временного перевода) на подходящую работу на предприятии с полным рабочим днем (неделей), или работает на предприятии по совместительству или проходит альтернативную (невоенную) службу.

Пособие по частичной безработице не предоставляется работодателям, у которых есть задолженность по выплате зарплаты и уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, возникшая в течение 5 лет, предшествующих году остановки деятельности.