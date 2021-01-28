Выплаты для безработных: максимальные начисления пособия

В Центре занятости можно зарегистрироваться повторно. В Государственной службе занятости разъяснили, что такая возможность есть при условии, что человек:
Размер и продолжительность пособия по безработице будет зависеть от причины прекращения предварительной регистрации. Пособие выплачивается в пределах двухлетнего периода.
Статус безработного предоставляется лицам с первого дня регистрации их в территориальных управлениях занятости, по их личному заявлению без предъявления требований к наличию подходящей работы (заключительные положения изменений в Кодекс о труде).
Как определяется размер пособия по безработице. Размер пособия по безработице определяется в процентах к средней заработной плате (доходу). В зависимости от продолжительности страхового стажа безработный получит помощь, если:
Максимальный размер пособия не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 9080 грн.
Минимальный размер пособия по безработице:
в течение года, предшествовавшего регистрации в службе занятости, имели страховой стаж менее 6 месяцев;
молодые люди, которые закончили обучение в учреждениях среднего/высшего образования или уволенные со срочной военной службы и впервые ищут работу;
внутренне перемещенные лица, которые не могут документально подтвердить периоды работы.
За какие периоды начисляется пособие по безработице. Очередное начисление пособия по безработице ограничивается датой, предшествующей дню:
последнего посещения безработным центра занятости, где он зарегистрирован (если центр занятости осуществляет прием граждан);
общения с карьерным советником по телефону или другим средством связи и подтверждения пребывания в статусе безработного (если центр занятости не осуществляет личный прием граждан).
Пособие по безработице выплачивается не реже двух раз в месяц или один раз в месяц с согласия безработного.
Продолжительность выплаты пособия по безработице. Пособие выплачивается в зависимости от продолжительности пребывания без работы в процентах к определенному размеру:
первые 90 календарных дней – 100%;
в течение следующих 90 календарных дней – 80%;
в дальнейшем – 70%.
Общая продолжительность выплат не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет.
В каких случаях не предоставляется пособие по частичной безработице
Эту выплату не удастся оформить, если:
Пособие по частичной безработице не предоставляется работодателям, у которых есть задолженность по выплате зарплаты и уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, возникшая в течение 5 лет, предшествующих году остановки деятельности.
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