Apple отчиталась о рекордном доходе за последний квартал

Американская корпорация Apple за первый квартал 2021 финансового года, который закончился 26 декабря 2020 года, получила доход 111,4 млрд долларов, что на 21% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечается в сообщении компании, это рекордный показатель за всю ее историю.

Международные продажи составили 64% от квартального дохода. Чистая квартальная прибыль на одну акцию составила 1,68 доллара, увеличившись на 35%.

“Показатели нашего бизнеса за первый квартал были обеспечены двузначным ростом в каждой категории продуктов, что привело к рекордным показателям выручки в каждом из наших географических сегментов и рекордно высоким показателям для нашей базы активных пользовательских устройств”, — отметил финансовый директор Apple Лука Маэстри.

По его словам, это помогло обеспечить рекордный операционный денежный поток в размере 38,8 млрд долларов.

“Также мы вернули акционерам более 30 млрд долларов в течение квартала, поскольку мы остаемся верными нашей цели — достижению нейтрального баланса между долгами и наличным денежным потоком компании”, — добавил финдиректор.

Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере 0,205 доллара на акцию. Дивиденды будут выплачены 11 февраля действующим акционерам на момент закрытия реестра в конце дня 8 февраля.