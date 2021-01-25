Межбанк: как решение ФРС США повлияет на доллар

В этот четверг на валютном рынке будет интересно и достаточно активно. Завтра последний рабочий день месяца и крупные компании обычно не оставляют на него свои основные операции на отчетную дату, предпочитая их проводить заранее. Так будет и в этот раз. В сочетании с поступлениями возмещений НДС экспортерам (государству им тоже надо до конца недели закрыть значительные суммы) — это обеспечивает клиентов ресурсами и активизирует их операции по завершению января. Мы прогнозируем на сегодня объем операций на межбанке в пределах до $ 195−230 млн при совершении до 600 сделок.
Кроме этого, на поведение участников рынка повлияет фактор активных валютных ралли по паре евро/доллар по результатам решений ФРС США. Она сохранила процентные ставки около нуля и хотя рынок и закладывал подобное решение в свои прогнозы — сейчас происходит определенная коррекция соотношения доллара ко всем мировым валютам. Отражается это и на поведении всех сырьевых рынков и на котировках золота. На момент написания статьи доллар потеснил евро и соотношение евро/доллар находится на отметке 1,2094 доллара за евро. Скачки этой пары немедленно отражаются на курсе евро относительно гривны и сегодня спекулянты постараются активно на этом заработать.
На нашем рынке сегодня продолжится противостояние курсовых интересов крупнейших игроков, что также даст возможность спекулянтам постараться максимально «покачать» курс в моменты выхода на межбанк крупных покупателей или продавцов валюты.
Как и все последние 10 дней — Нацбанк постарается не особо вмешиваться в ситуацию на валютном рынке и лишь при существенных перекосах спроса и предложения будет вынужден выйти на торги с соответствующей интервенцией.
Котировки межбанка, по нашему прогнозу, в четверг будут в пределах: доллар — коридор 28,13−28,30 грн, евро — коридор 33,95−34,30 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 28,17 / 28,19
евро — 34,00 / 34,03
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