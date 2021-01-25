Госавиаслужба назвала 29 курортов, куда смогут улететь украинцы

Государственная авиационная служба своим приказом утвердила список 29 курортных мест, куда авиакомпании смогут выполнять рейсы в 2021 году.
«Утвердить перечень курортных мест, в которые разрешается выполнение чартерных международных воздушных перевозок из/в Украину или в пределах Украины, представляющих систематическую серию не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц, в летний сезон ИАТА 2021 без ограничения частоты выполнения рейсов после получения авиакомпаниями соответствующих прав на эксплуатацию воздушных линий», — говорится в приказе.
Список курортных мест:
Отметим, что путешествия будут возможны в случае, если не помешает пандемия и с соблюдением карантинных ограничений, введенных в Украине и в стране визита.
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