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Госавиаслужба назвала 29 курортов, куда смогут улететь украинцы

Госавиаслужба назвала 29 курортов, куда смогут улететь украинцы

Государственная авиационная служба своим приказом утвердила список 29 курортных мест, куда авиакомпании смогут выполнять рейсы в 2021 году.

«Утвердить перечень курортных мест, в которые разрешается выполнение чартерных международных воздушных перевозок из/в Украину или в пределах Украины, представляющих систематическую серию не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц, в летний сезон ИАТА 2021 без ограничения частоты выполнения рейсов после получения авиакомпаниями соответствующих прав на эксплуатацию воздушных линий», — говорится в приказе.

Список курортных мест:

  • Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
  • Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос; Превеза;
  • Грузия: Батуми;
  • Израиль: Эйлат;
  • Доминиканская Республика: Пунта-Кана, Ла Романа;
  • Шри-Ланка: Коломбо,
  • Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;
  • Китай: Санья, Хайкоу;
  • Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла Пальма, Гран Канария, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Мальорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;
  • Марокко: Агадир, Касабланка;
  • Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;
  • Мальдивы: Мале;
  • Мальта: Лука;
  • Объединенные Арабские Эмираты: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;
  • Танзания: Занзибар;
  • Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
  • Албания: Тирана;
  • Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;
  • Индия: Гоа;
  • Индонезия: Денпасар;
  • Куба: Варадеро;
  • Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;
  • Кипр: Пафос;
  • Словения: Марибор, Любляна,
  • Вьетнам: Камрань;
  • Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери;
  • Тунис: Тунис, Монастир, Енфида, Джерба;
  • Иордания: Акаба;
  • Черногория: Тиват, Подгорица.

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По материалам УНН
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