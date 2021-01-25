Украина поднялась в индексе восприятия коррупции

Украина заняла 117 место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции-2020, поднявшись в рейтинге на 3 балла.
Об этом говорят результаты исследования Transparency International Ukraine.
“За 2020 год Украина набрала 3 балла и с 33 баллами заняла 117 место среди 180 стран. Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества”, – говорится в исследовании.
По словам исполнительного директора ТІ Украина Андрея Боровика, прежде всего баллы Украины в 2020 году выросли благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуску Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Он добавил, что также на положительных результатах Украины в прошлом году отразились антикоррупционные изменения, внедренные во время “турборежима” Верховной Рады.
В то же время, по словам Боровика, есть ряд рисков, которые могут существенно отбросить Украину назад в сфере противодействия коррупции.
Это, в частности, задержка с судебной реформой, постоянное давление на антикоррупционные институты, а также попытки нарушить и нивелировать достижения в сфере публичных закупок. Актуальным остается и вопрос безнаказанных нападений на активистов.
Так же 33 балла за прошлый год набрали Египет, Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия.
Лидеры Индекса восприятия коррупции в 2020 году не изменились – это Дания и Новая Зеландия, набравшие по 88 баллов.
В конце списка остаются Сомали (12), Южный Судан (12) и Сирия (14).
Сообщается, что в 2020 году улучшили свои показатели европейские автократии Беларусь (47 баллов, 63 место) и Россия (30 баллов, 129 место). РФ остается единственной страной, которую среди соседок опережает Украина.
Для повышения эффективности борьбы с коррупцией Transparency International Ukraine призывает власть:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной цене10 ч. назад - 1745 6
В Украине появится еще один вид госслужбы6 ч. назад - 886 4
Удовлетворить всех невозможно, — глава НКРЭКУ о тарифах7 ч. назад - 466 4
Лазебная: добровольные пенсионные взносы принесут государству 35 млрд (инфографика)13 ч. назад - 873 4
Рада создала Бюро экономической безопасности6 ч. назад - 547 3
Какие доходы не нужно отражать в декларации12 ч. назад - 5055 2
Кабмин ввел новый вид компенсации. Кому и на каких условиях она достанется10 ч. назад - 2409 1
Межбанк: как решение ФРС США повлияет на доллар10 ч. назад - 1996
Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной цене10 ч. назад - 1745 6
IKEA откроет свой первый в Украине оффлайновый магазин 1 февраля — СМИ11 ч. назад - 1667
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 20217 ч. назад - 122
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 872
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 880 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1646 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2503 6