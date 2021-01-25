Украина поднялась в индексе восприятия коррупции

Украина заняла 117 место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции-2020, поднявшись в рейтинге на 3 балла.

Об этом говорят результаты исследования Transparency International Ukraine.

“За 2020 год Украина набрала 3 балла и с 33 баллами заняла 117 место среди 180 стран. Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества”, – говорится в исследовании.

По словам исполнительного директора ТІ Украина Андрея Боровика, прежде всего баллы Украины в 2020 году выросли благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуску Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Он добавил, что также на положительных результатах Украины в прошлом году отразились антикоррупционные изменения, внедренные во время “турборежима” Верховной Рады.

В то же время, по словам Боровика, есть ряд рисков, которые могут существенно отбросить Украину назад в сфере противодействия коррупции.

Это, в частности, задержка с судебной реформой, постоянное давление на антикоррупционные институты, а также попытки нарушить и нивелировать достижения в сфере публичных закупок. Актуальным остается и вопрос безнаказанных нападений на активистов.

Так же 33 балла за прошлый год набрали Египет, Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия.

Лидеры Индекса восприятия коррупции в 2020 году не изменились – это Дания и Новая Зеландия, набравшие по 88 баллов.

В конце списка остаются Сомали (12), Южный Судан (12) и Сирия (14).

Сообщается, что в 2020 году улучшили свои показатели европейские автократии Беларусь (47 баллов, 63 место) и Россия (30 баллов, 129 место). РФ остается единственной страной, которую среди соседок опережает Украина.

Для повышения эффективности борьбы с коррупцией Transparency International Ukraine призывает власть:

ввести прозрачное и подотчетное управление публичными активами и гарантировать дальнейшее развитие сферы закупок;

обеспечить независимость и способность антикоррупционной инфраструктуры;

сформировать профессиональную и независимую судебную власть.

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