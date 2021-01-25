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Украина ввела санкции против российских авиакомпаний

Украина ввела санкции против российских авиакомпаний

Правительство своим распоряжением ввело санкции против российских авиаперевозчиков, которые выполняли полеты в пределах запретной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.

В санкционный список вошло 13 компаний, которым полностью запретили полеты на три года, в том числе и транзитные.

В их числе: «Волгоградское авиационное предприятие». «Красаавиа». «Комиавиатранс». Авиакомпания «Изимут». Авиакомпания «ИрАэро». «Авиасервис». Авиакомпания «Гулпар Ейр». «Аэролимузин». Федеральной бюджетное учреждение Министерства обороны России «223 летный отряд». «Победа». «Авиационные технологии инвестиции сервис». Федеральное государственное унитарное предприятие «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Авиакомпания «Симаргл».

По материалам УБР
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