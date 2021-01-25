Представлен первый электромобиль разработки Huawei

Китайский бренд Seres представил электромобиль, особенностью которого стало использование фирменной платформы Huawei DriveOne.

Первый электрокар имеет название SF5 и базируется на платформе DriveOne, которая состоит из двигателей 405кВт и 820Нм, редуктора, DCDC (преобразователь постоянного тока) OBC (автомобильное зарядное устройство), PDU (блок распределения мощности), BCU (блок управления аккумулятором).

Запас хода по стандарту NEDC составляет 1000 км, а по меркам цикла WLTP – до 850 км

Новая разработка привода от Huawei является универсальным решением, которое не только упрощает производство электромобилей, но и делает их дешевле. Цена этого электромобиля будет на уровне 40 тыс. долларов.



Фото: ithome.com

Разработка модели SF5 ведется с 2019 года, когда был впервые презентован прототип. Seres также имеет в разработке модель SF7, которая немножко больше по габаритам.



Фото: ithome.com