Представлен первый электромобиль разработки Huawei

Китайский бренд Seres представил электромобиль, особенностью которого стало использование фирменной платформы Huawei DriveOne.
Первый электрокар имеет название SF5 и базируется на платформе DriveOne, которая состоит из двигателей 405кВт и 820Нм, редуктора, DCDC (преобразователь постоянного тока) OBC (автомобильное зарядное устройство), PDU (блок распределения мощности), BCU (блок управления аккумулятором).
Запас хода по стандарту NEDC составляет 1000 км, а по меркам цикла WLTP – до 850 км
Новая разработка привода от Huawei является универсальным решением, которое не только упрощает производство электромобилей, но и делает их дешевле. Цена этого электромобиля будет на уровне 40 тыс. долларов.
Фото: ithome.com
Разработка модели SF5 ведется с 2019 года, когда был впервые презентован прототип. Seres также имеет в разработке модель SF7, которая немножко больше по габаритам.
Фото: ithome.com
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Около 65% украинских АЗС продают бензин в убытокВчера, 13:39 - 3034 12
США объявили коррупционерам мат: кто под колпаком — СМИПозавчера, 12:25 - 3634 9
В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылкиВчера, 14:01 - 2674 7
Госдолг Украины 2020 года вырос на 550 млрд гривенВчера, 10:29 - 583 7
В КГГА планируют достроить 11 000 квартир банка «Аркада»Вчера, 11:06 - 992 4
НБУ принял решение ликвидировать еще один банкВчера, 14:38 - 3054
Около 65% украинских АЗС продают бензин в убытокВчера, 13:39 - 3034 12
В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылкиВчера, 14:01 - 2674 7
Рада приняла за основу законопроект о защите украинцев от коллекторовВчера, 11:35 - 2036
Размер пенсионного сбора в случае приобретения автомобиляВчера, 08:00 - 1694 3
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 746
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 830 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1571 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2376 6
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 935