Карантин в Киеве: какие ограничения еще действуют в столице

В Киеве, как и по всей стране, продолжают действовать ограничения, которые правительство ввело в декабре прошлого года.
Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.
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«Ситуация немного улучшается. По оценкам врачей, локдаун уже дает положительный результат. Но говорить о том, что мы преодолели вирус, рано, поэтому в столице, как и по всей стране, продолжают действовать ограничения, которые правительство ввело в декабре прошлого года», — сказал Кличко.
Он напомнил, что в столице запрещено:
«Все мы очень устали от ограничений и хотим вернуться к привычной жизни, но, если сейчас потеряем контроль над ситуацией, то неизбежным будет введение нового локдауна, как это произошло в некоторых европейских странах. Поэтому давайте не терять бдительности и пока не расслабляться», — сказал Кличко.
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