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Карантин в Киеве: какие ограничения еще действуют в столице

Карантин в Киеве: какие ограничения еще действуют в столице

В Киеве, как и по всей стране, продолжают действовать ограничения, которые правительство ввело в декабре прошлого года.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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«Ситуация немного улучшается. По оценкам врачей, локдаун уже дает положительный результат. Но говорить о том, что мы преодолели вирус, рано, поэтому в столице, как и по всей стране, продолжают действовать ограничения, которые правительство ввело в декабре прошлого года», — сказал Кличко.

Он напомнил, что в столице запрещено:

  • проведение в учреждениях образования массовых мероприятий с участием детей из более чем одной группы или класса и в присутствии посетителей;
  • проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
  • работа заведений общественного питания с 23:00 до 07:00 (кроме доставки заказов);
  • размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за одним столом. Расстояние между столами должно быть не менее 2 метров;
  • проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек и несоблюдение дистанции в 1,5 м;
  • работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50 процентов мест одного зала;
  • деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, — кроме отелей, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений.

«Все мы очень устали от ограничений и хотим вернуться к привычной жизни, но, если сейчас потеряем контроль над ситуацией, то неизбежным будет введение нового локдауна, как это произошло в некоторых европейских странах. Поэтому давайте не терять бдительности и пока не расслабляться», — сказал Кличко.

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По материалам УКРИНФОРМ
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