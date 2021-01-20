Минюст рассказал, сколько заработали на платных камерах СИЗО

Платные СИЗО заработали уже более 2,2 миллиона гривен.
Об этом сообщает Министерство юстиции в Telegram в среду, 27 января.
“2 276 287 гривен – именно столько по состоянию на 26 января получили украинские следственные изоляторы за реализацию камер с улучшенными условиями пребывания”, – сказано в сообщении.
Полученные средства направляются на обновление бесплатных камер СИЗО, напомнили в ведомстве.
В январе к проекту присоединились еще четыре следственных изолятора. Помещение с улучшенными условиями содержания заключенных обустроили в ГУ Бахмутское УВП (№6), в Мариупольском, Кропивницком и Измаильском СИЗО. Таким образом, платные камеры уже есть в 26 СИЗО.
Напомним, что ранее в Минюсте показали камеру СИЗО после ремонта. Стоимость работ составила более 67 тысяч гривен, их взяли из средств, полученных от сдачи в аренду платных камер.
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