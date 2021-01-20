НБУ принял решение ликвидировать еще один банк

Национальный банк Украины 26 января 2021 года принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО “Місто Банк”.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 26 января 2021 года № 25-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО “Місто Банк”.
14 декабря 2020 года Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО “Місто Банк” к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.
Как сообщал Укринформ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 15 января 2021 года начал осуществлять выплаты средств вкладчикам АО “Місто Банк”.
В НБУ отметили, что 78% вкладчиков АО “Місто Банк” (2 282 человека) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В общей сложности предполагаемая сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 ноября 2020 года составляет 307,8 млн грн (60% от общей суммы вкладов физлиц).
Как сообщалось, главным акционером АО “Місто Банк” является Иван Фурсин. Ему совокупно (прямо и опосредствованно) принадлежит 97,18% акций банка.
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