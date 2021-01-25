Microsoft запатентовала систему обзора сквозь туман

Концепция новой системы Microsoft построена вокруг технологии дополненной реальности. С ее помощью водитель сможет замечать объекты, которые в обычной ситуации невозможно рассмотреть из-за плохой погоды.

Туман всегда был большой проблемой для водителей, однако в недалеком будущем технологии, возможно, позволят меньше зависеть от погодных условий. Новый патент Microsoft, зарегистрированный в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO), описывается как «Очки дополненной реальности с прогнозным управлением внешним устройством на основе ввода событий».

За этой сложной формулировкой скрывается довольно простая концептуально, но технологически сложная система. Ее суть в следующем: компьютер получает изображения с работающих в коротковолновом инфракрасном диапазоне камер, обрабатывает данные и выводит на очки дополненной реальности или проекционный дисплей (HUD). Таким образом объекты, частично или полностью скрытые туманом, дымом, снегом или дождем, получают более контрастные очертания.

Разумеется, пока это всего лишь патент, который может никогда не получить серийного применения. Однако он показывает, в каком направлении движутся разработчики новых технологий и что можно ожидать от них в будущем.

Так, например, Volkswagen разработал проекционный дисплей с эффектом дополненной реальности для электромобилей ID.3 и ID4. В отличие от обычных проекционных дисплеев, которые дублируют важную информацию приборной панели на небольшой участок лобового стекла или вспомогательное стекло над «приборкой», новые head-up-дисплеи Volkswagen своей работой напоминают вид от первого лица в автомобильных симуляторах вроде Need for Speed.