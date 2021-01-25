0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Microsoft запатентовала систему обзора сквозь туман

Microsoft запатентовала систему обзора сквозь туман

Концепция новой системы Microsoft построена вокруг технологии дополненной реальности. С ее помощью водитель сможет замечать объекты, которые в обычной ситуации невозможно рассмотреть из-за плохой погоды.

Туман всегда был большой проблемой для водителей, однако в недалеком будущем технологии, возможно, позволят меньше зависеть от погодных условий. Новый патент Microsoft, зарегистрированный в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO), описывается как «Очки дополненной реальности с прогнозным управлением внешним устройством на основе ввода событий».

За этой сложной формулировкой скрывается довольно простая концептуально, но технологически сложная система. Ее суть в следующем: компьютер получает изображения с работающих в коротковолновом инфракрасном диапазоне камер, обрабатывает данные и выводит на очки дополненной реальности или проекционный дисплей (HUD). Таким образом объекты, частично или полностью скрытые туманом, дымом, снегом или дождем, получают более контрастные очертания.

Разумеется, пока это всего лишь патент, который может никогда не получить серийного применения. Однако он показывает, в каком направлении движутся разработчики новых технологий и что можно ожидать от них в будущем.

Так, например, Volkswagen разработал проекционный дисплей с эффектом дополненной реальности для электромобилей ID.3 и ID4. В отличие от обычных проекционных дисплеев, которые дублируют важную информацию приборной панели на небольшой участок лобового стекла или вспомогательное стекло над «приборкой», новые head-up-дисплеи Volkswagen своей работой напоминают вид от первого лица в автомобильных симуляторах вроде Need for Speed.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.