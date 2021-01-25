Минздрав повышает выплаты на лечение инфарктов

Приоритетом в новой программе медицинских гарантий, которая стартует 1 апреля, является лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которых в Украине более двух миллионов.

Об этом во время брифинга в среду, 27 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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«Вопрос лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из таких приоритетов нашей работы… Сейчас мы живем по всем тарифам и техническим условиям программы 2020 года. Мы совершенствуем этот процесс», — отметил Степанов.

По его словам, в рамках программы медицинских гарантий заключаются договоры о выплате компенсаций за лекарства. Это программа Доступные лекарства. В Минздраве приняли стратегию на максимальное расширение этой программы.

«Например, то, что касается оказания медицинской помощи при остром инфаркте миокарда с проведением стентирования. Итак, те расчеты, на которые мы сейчас выходим, — это 32 299 гривен. Это еще повышение от того, что было в прошлом году», — заявил министр.

Степанов напомнил, что ранее сумма средств на лечение инфаркта миокарда составляла чуть больше 16 000 гривен.

«Министерство здравоохранения уже провело большую работу, чтобы сделать медицинские услуги для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями более качественными. В частности, чтобы рационально распределять все медицинские изделия, например, такие как стент-системы — это то, что используется при инфарктах миокарда», — добавил глава Минздрава.

Он рассказал, что государство закупает стент-системы, а затем пытается быстро и эффективно доставить в больницу.

«Кроме того, Министерством здравоохранения утвержден порядок организации оказания помощи пациентам с подозрением на острый мозговой инсульт в системе экстренной медицинской помощи», — добавил чиновник.

По его словам, количество умерших от инсульта точно может быть меньше. Для этого надо построить систему оказания медицинской помощи при мозговом инсульте.

Степанов отметил, что постановлениями Кабмина оказание медицинской помощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях и при остром инфаркте миокарда отнесено к приоритетным услугам, в связи с чем были повышены тарифы.