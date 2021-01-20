«Пакеты малыша» начали доставлять в регионы

В Министерстве социальной политики информируют о начале доставки «пакетов малыша» в регионы.
Об этом сообщается на странице ведомства в Фейсбуке.
«Начата доставка „пакетов малыша“ в регионы. „Пакеты малыша“ доставлены в учреждения здравоохранения и структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения Винницкой, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской, Черкасской, областей и города Киева», — говорится в сообщении.
В Минсоцполитики информируют, что до конца января «пакеты малыша» будут доставлены во все регионы Украины.
Как сообщалось, 30 июня 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша».
Закон определяет, что единовременное пособие в виде «пакетов малыша» семьи смогут получить в течение 30 дней после рождения ребенка. В него будет входить набор товаров первой необходимости. «Пакет малыша» будет предоставляться бесплатно.
Вместе с тем закон предусматривает, что с 1 июля 2021 года заработает опция монетизации для семей, предпочитающих денежные средства вместо натуральной помощи в виде пакета.
Кабинет Министров на заседании 29 июля принял решение о введении выплаты 5 тыс. грн на одного новорожденного вместо выдачи «Пакеты малыша». Механизм получения денежной компенсации вместо «Пакета малыша» начал работать с 1 сентября 2020 года.
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