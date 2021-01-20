Как государство помогает малообеспеченным семьям (размеры выплат)

Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям предоставляется ежемесячно и выплачивается в денежной форме в размере, зависящем от величины среднемесячного совокупного дохода семьи.

Об этом сообщает Минюст на странице в Facebook.

Право на получение такой помощи имеют малообеспеченные семьи, постоянно проживающие на территории Украины.

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В 2021 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц — 35 процентов, для детей — 130 процентов; для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью — 100 процентов соответствующего прожиточного минимума.

Прожиточный минимум для назначения помощи малообеспеченным семьям в 2021 году:

для трудоспособных лиц (35%): с января — 794,50 грн., с июля — 832,65 грн., с декабря — 868,35 грн.;

для лиц, утративших трудоспособность (100%): с января — 1769,00 грн., с июля — 1854,00 грн., с декабря — 1934,00 грн.;

130% – для детей в возрасте:

до 6 лет: с января — 2497,30 грн., с июля — 2616,90 грн., с декабря — 2730,00 грн.;

от 6 до 18 лет: с января — 3113,50 грн., с июля — 3263,00 грн., с декабря — 3403,40 грн.;

от 18 до 23 лет (при условии обучения): с января — 2951,00 грн., о июля — 3092,70 грн., о декабря — 3225,30 грн.

Срок выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям, которым она была назначена ранее, продлевается без подачи необходимых документов на период проведения мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни, предусмотренных карантином, установленным Кабмином, с последующим проведением перерасчета размера выплаченной государственной социальной помощи на основании заявления и необходимых документов, поданных по истечении срока действия указанных мер.

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