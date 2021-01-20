Как государство помогает малообеспеченным семьям (размеры выплат)

Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям предоставляется ежемесячно и выплачивается в денежной форме в размере, зависящем от величины среднемесячного совокупного дохода семьи.
Об этом сообщает Минюст на странице в Facebook.
Право на получение такой помощи имеют малообеспеченные семьи, постоянно проживающие на территории Украины.
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В 2021 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц — 35 процентов, для детей — 130 процентов; для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью — 100 процентов соответствующего прожиточного минимума.
Прожиточный минимум для назначения помощи малообеспеченным семьям в 2021 году:
Срок выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям, которым она была назначена ранее, продлевается без подачи необходимых документов на период проведения мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни, предусмотренных карантином, установленным Кабмином, с последующим проведением перерасчета размера выплаченной государственной социальной помощи на основании заявления и необходимых документов, поданных по истечении срока действия указанных мер.
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