«Интерпайп» досрочно погасил еврооблигации-2024 на $309 млн

Украинская промышленная компания «Интерпайп» 26 января досрочно погасила еврооблигации на общую сумму 309 млн 192 тысячи 058 долларов с контрактным сроком погашения в 2024 году.

Об этом говорится в сообщении компании.

В октябре 2019 года «Интерпайп» объявил о реструктуризации своей задолженности, которая была оформлена в новый выпуск еврооблигаций-2024 и банковские кредиты на общую сумму 400 млн долларов.

В течение прошлого года компания провела серию частичных досрочных погашений еврооблигаций: в январе — на 98,5 млн долларов, в августе — на 97 млн, в октябре — на 32,4 млн, в декабре — на 74,8 млн.

26 января 2021 года было проведено последнее погашение на сумму 6,5 млн долларов. Кроме того, ранее «Интерпайп» выплатил 90,8 млн долларов банковского долга.

«Компания успешно завершила этот сложный этап, досрочно погасив задолженность на общую сумму 400 млн долларов. После реструктуризации компания направляла все свободные средства на погашение долга перед кредиторами. Сейчас финансовое состояние „Интерпайпа“ устойчивое и стабильное, это позволяет нам начать новую страницу и сосредоточиться на выполнении стратегии развития компании», — прокомментировал директор по экономике и финансам Денис Морозов.