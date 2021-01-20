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ЕС выделит компаниям почти 3 миллиарда евро на разработку батарей для электрокаров

ЕС выделит компаниям почти 3 миллиарда евро на разработку батарей для электрокаров

Евросоюз решил оказать финансовую поддержку в 2,9 млрд евро ряду компаний, в том числе Tesla и BMW, на развитие проектов батарей для электромобилей.

Об этом сообщает Bloomberg.

В ЕС надеются, что такой объем инвестиций повлечет активизацию со стороны частного сектора и в конце концов принесет проектам около 12 млрд евро финансирования.

Помощь получат 42 компании, среди которых недавно образованная Stellantis, Tesla и BMW.

Таким образом в ЕС направляются к выполнению пунктов Европейского зеленого соглашения, по которому страны хотят достичь климатической нейтральности к 2050 году. В то же время, ЕС хочет уменьшить зависимость рынка от батарей азиатского производства.

По оценкам Еврокомиссии, европейских рынок аккумуляторов достигнет 250 миллиардов евро к 2025 году, что удовлетворит потребности автоиндустрии.

Финансируемые проекты хотят завершить к 2028 году, а значительная доля будет финансироваться за счет Финляндии, Испании, Франции и Польши.

В рамках Зеленого соглашения ЕС хочет улучшить свою цель уменьшения выбросов к 2030 году до по меньшей мере 55% по сравнению с уровнями 1990 года. Сейчас целью определено снижение на 40%.

Ранее основатель Tesla также заявлял об амбициозных планах построить крупнейшую в мире фабрику по производству батарей недалеко от Берлина.

По материалам Економічна Правда
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