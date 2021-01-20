Количество удаленных вакансий на IT-рынке возросло в 4 раза за 2020 год

Количество открытых ремоут-позиций в Украине в IT возросло в 4 раза за прошлый год и составило в декабре 40% всех вакансий на рынке.
Об этом пишет GlobalLogic.
Если в январе-феврале 2020 их было менее 10%, то в конце года почти каждая вторая открытая позиция не предполагала работу в офисе. Об этом говорят данные анонимной платформы поиска работы в IT и исследования компании GlobalLogic.
Рост предложений удаленного сотрудничества начался в марте и был достаточно плавным весь год — шаг на увеличение, в среднем 12−14% в месяц. Основной всплеск зафиксирован с началом карантина в апреле: рост на 54%. А также в ноябре-декабре — на 29%, когда количество открытых позиций в IТ достигло рекордных показателей. Только на jobs.dou.ua опубликовали свыше 6 тысяч вакансий.
На увеличение количества ремоут-вакансий повлиял карантин: компании перешли на удаленный режим и даже открывают ремоут-позиции в локациях, где у них нет представительства. К примеру, в октябре 2020 GlobalLogic предложила удаленное сотрудничество инженерам из Днепра, где нет офиса компании. При этом на время карантинных ограничений 90% всех инженеров GlobalLogic выполняют свои проектные задачи удаленно.
«Новые специалисты знакомятся с командой и проходят онбординг онлайн. Хотя по окончании карантина многие из них вернутся в офисы, тенденция роста ремоут-сотрудничества останется. Она открывает новые возможности и стирает границы как для компаний, так и для инженеров», — прокомментировала Ирина Кононенко, младший вице-президент, руководитель Talent Acquisition Group GlobalLogic в Украине.
Спрос на IТ-специалистов в последнем квартале 2020 вырос на 50%, хотя в апреле он сильно упал.
По итогам года вакансии в сфере информационных технологий составили около 20% всего рынка труда. Также в 2020 году IT стала одной из трех, сфер, которые меньше всего пострадали от коронакризиса.
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