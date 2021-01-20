Межбанк: четыре фактора будут драйвить рынок в среду

В среду основными мотиваторами для валютного рынка будут четыре фактора:
1) объемы и время поступлений очередной порции возмещений НДС экспортерам. Принципиальным является время заходов этих средств на счета клиентов, так как в случае зачисления их в период активной фазы валютных торгов эта гривна еще успеет «поработать» на покупателей валюты еще сегодня. Если же средства зайдут поздно — то это сработает на рост спроса на валюту уже завтрашним днем;
2) расчеты покупателей по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ (надо перечислить в бюджет 7,55 млрд гривен) при необходимости погашения государством сегодняшней датой облигаций предыдущих выпусков на 5,6 млрд гривен и процентов по другим бумагам. То есть, по факту бюджет получит меньше 2 млрд гривен «чистых» поступлений по этим операциям;
3) приближение конца месяца, что заставляет «ускоряться» в своих расчетах как малый, так и крупный бизнес;
4) противостояние курсовых интересов крупных игроков и поведение спекулянтов. Последние несколько дней курс доллара существенно не менялся и лишь вчера вечером спекулянты активизировались в части «разогрева» котировок на фоне новостей о поступлениях возмещений НДС экспортерам. Но по нашим данным крупные покупатели «не готовы» особо переплачивать за валюту и сегодня будут активно пытаться противодействовать любым попыткам продавцов и спекулянтов вздернуть котировки. Для этого они будут периодически снимать свои заявки в случае роста курса и этим ограничивать аппетиты продавцов.
Нацбанк постарается не особо вмешиваться в ситуацию на валютном рынке и лишь при существенных перекосах спроса и предложения будет вынужден выйти на торги с соответствующей интервенцией.
Котировки межбанка, по нашему прогнозу, в среду будут в пределах: доллар — коридор 28,05−28,25 грн, евро — коридор 34,00−34,35 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 28,17 / 28,19
евро — 34,24 / 34,27
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