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Компании из Словакии хранят в украинских хранилищах 1,5 млрд куб. м газа

Компании из Словакии хранят в украинских хранилищах 1,5 млрд куб. м газа

Сегодня в украинских газохранилищах хранится 8,7 млрд куб. м природного газа, который принадлежит компаниям-нерезидентам. Из них – 1,5 млрд куб. м хранят компании из Словакии.

Как сообщил первый заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома в Facebook, словацким компаниям принадлежит почти 7% всего газа в украинских ПХГ.

«Со Словакией как со страной-соседкой мы уже наладили прочные связи. В частности, благодаря ряду услуг, которые интересуют словацкие компании: хранению газа в режиме «таможенный склад» и транспортировке по специальному тарифу short haul», – отметил он.

Перелома также добавил, что «Нафтогаз» совместно с Украинской Энергетической Биржей (УЭБ) планируют презентовать новую услугу, которая существенно повысит прозрачность операций с газом, хранящимся в ПХГ. Он уверен, что «это станет рычагом для налаживания более тесного и плодотворного сотрудничества с нашими иностранными и, в частности, словацкими коллегами».

По материалам Mind
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