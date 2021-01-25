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LG разработала автомобильные ключи нового поколения

LG разработала автомобильные ключи нового поколения

LG разработала специальный модуль цифрового автомобильного ключа, который позволит владельцам полностью отказаться от привычных брелоков. Среди особенностей новинки южнокорейского гиганта указывают точное определение местоположения и высокую степень безопасности.

Инженеры LG решили избавить свою разработку от классических для актуального поколения ключей проблем, связанных с уязвимостями для взлома и низкой точностью геопозиционирования. По заверению представителей компании, новые ключи предлагают в пять раз более точный поиск припаркованного автомобиля, функцию открытия или запирания дверей, а также удалённый запуск с помощью смартфона.

Для повышения точности LG использовала технологии UWB и NFC, а также интегрировала собственную разработку, предотвращающую взлом модуля. В актуальном виде электронный ключ LG может отображать местоположение автомобиля с точностью до 10 сантиметров.

Из дополнительных особенностей электронного ключа заявлено распознавание местонахождения пассажиров, а также подстройка зеркала и водительского сидения. При этом алгоритм LG Innotek безошибочно распознаёт водителя даже в том случае, если в салоне находится несколько пассажиров с электронными ключами от этого автомобиля.

Внутри модуля предусмотрено около 60 радиокомпонентов. При этом компактные размеры устройства позволяют разместить его как снаружи, так и внутри автомобиля практически в любом месте. Старт массового производства подобных электронных ключей LG планирует начать в 2021 году. Компания предложит такое решение ведущим производителям автомобилей.

По материалам 4PDA
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