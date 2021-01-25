LG разработала автомобильные ключи нового поколения

LG разработала специальный модуль цифрового автомобильного ключа, который позволит владельцам полностью отказаться от привычных брелоков. Среди особенностей новинки южнокорейского гиганта указывают точное определение местоположения и высокую степень безопасности.
Инженеры LG решили избавить свою разработку от классических для актуального поколения ключей проблем, связанных с уязвимостями для взлома и низкой точностью геопозиционирования. По заверению представителей компании, новые ключи предлагают в пять раз более точный поиск припаркованного автомобиля, функцию открытия или запирания дверей, а также удалённый запуск с помощью смартфона.
Для повышения точности LG использовала технологии UWB и NFC, а также интегрировала собственную разработку, предотвращающую взлом модуля. В актуальном виде электронный ключ LG может отображать местоположение автомобиля с точностью до 10 сантиметров.
Из дополнительных особенностей электронного ключа заявлено распознавание местонахождения пассажиров, а также подстройка зеркала и водительского сидения. При этом алгоритм LG Innotek безошибочно распознаёт водителя даже в том случае, если в салоне находится несколько пассажиров с электронными ключами от этого автомобиля.
Внутри модуля предусмотрено около 60 радиокомпонентов. При этом компактные размеры устройства позволяют разместить его как снаружи, так и внутри автомобиля практически в любом месте. Старт массового производства подобных электронных ключей LG планирует начать в 2021 году. Компания предложит такое решение ведущим производителям автомобилей.
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