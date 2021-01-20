«Нафтогаз» обнародовал цены на газ на январь

Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифного плана «Месячный» составляет 7,22 грн/куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки).
Об этом сообщает компания.
Отметим, что цена на голубое топливо от газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» в январе традиционно остается ниже среднерыночной.
Изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем ГК «Нафтогаз Украины», начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков. Такую цену компания может себе позволить благодаря умеренной наценке на голубое топливо, долгосрочному контракту на оптовую закупку газа, а также оптимизации операционных расходов — газопоставляющая компания не развивает широкую сеть оффлайновых сервисных центров, а предлагает удобные онлайн сервисы и привлекает для подключения и обслуживания отделения и офисы наших партнеров в рамках сотрудничества.
ГК «Нафтогаз Украины» формирует цены только для своих бытовых клиентов. Если клиенты других газоснабжающих компаний хотят получать газ по ценам ГК «Нафтогаз Украины», то им нужно сменить поставщика.
Также с начала следующего года клиенты смогут подключиться еще в более чем 2-х тысячах отделений нового партнера, а в течение первого квартала 2021 года партнерская сеть увеличится еще на 1000 отделений, что позволит оформлять офлайн-заявку на подключение к ГК «Нафтогаз Украины» практически в каждом населенном пункте.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на "первичку" пошли вверх в январе и подрастут еще больше в течение годаВчера, 20:00 - 1613 14
Шмыгаль назвал 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифовВчера, 17:00 - 1296 10
В Киеве отложено завершение ремонта Шулявского моста4 ч. назад - 607 5
"Налог на Google": Рада хочет обязать интернет-гигантов платить налоги в УкраинеВчера, 21:35 - 1006 5
Зеленский анонсировал поступление в Украину первого миллиона доз вакцины от коронавируса6 ч. назад - 869 4
Аналитики Citi спрогнозировали курс гривны в этом году8 ч. назад - 2244 2
Профессии, которые не боятся локдауна: ТОП-10 самых востребованных специалистов9 ч. назад - 2167
Цены на "первичку" пошли вверх в январе и подрастут еще больше в течение годаВчера, 20:00 - 1613 14
Межбанк: как рынок отреагировал на договор по УкргазбанкуВчера, 18:15 - 1596
Шмыгаль назвал 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифовВчера, 17:00 - 1296 10
Япония представила космическую ракету нового поколенияВчера, 12:10 - 471
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 734 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1437 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2121 6
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 867