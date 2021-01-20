«Нафтогаз» обнародовал цены на газ на январь

Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифного плана «Месячный» составляет 7,22 грн/куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Об этом сообщает компания.

Отметим, что цена на голубое топливо от газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» в январе традиционно остается ниже среднерыночной.

Изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем ГК «Нафтогаз Украины», начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков. Такую цену компания может себе позволить благодаря умеренной наценке на голубое топливо, долгосрочному контракту на оптовую закупку газа, а также оптимизации операционных расходов — газопоставляющая компания не развивает широкую сеть оффлайновых сервисных центров, а предлагает удобные онлайн сервисы и привлекает для подключения и обслуживания отделения и офисы наших партнеров в рамках сотрудничества.

ГК «Нафтогаз Украины» формирует цены только для своих бытовых клиентов. Если клиенты других газоснабжающих компаний хотят получать газ по ценам ГК «Нафтогаз Украины», то им нужно сменить поставщика.

Сделать это можно онлайн — на сайте gas.ua или на сайте Приват24.

Или же оформить заявку в 42 отделениях банка ПУМБ или в сети региональных партнеров.

Также с начала следующего года клиенты смогут подключиться еще в более чем 2-х тысячах отделений нового партнера, а в течение первого квартала 2021 года партнерская сеть увеличится еще на 1000 отделений, что позволит оформлять офлайн-заявку на подключение к ГК «Нафтогаз Украины» практически в каждом населенном пункте.

Справка Finance.ua:

Шмыгаль назвал 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов.

Ранее правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины. Такая цена будет действовать на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.

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