Переводы в Украину: сколько средств перечисляют из-за рубежа

Денежные переводы украинских заробитчан или зарубежных родственников в Украину являются одной из крупнейших статей поступления валюты в экономику нашей страны. Если в 2019 году переводы составляли 7,7% ВВП Украины, то в течение прошлого года из-за коронавируса денежные потоки несколько изменились.
Об этом пишет портал «Слово и дело».
Отмечается, что не все денежные переводы делают украинцы, работающие за рубежом, часть валюты поступает в Украину через частные трансферты. Если сравнить данные за первое полугодие 2019 года, то в 2020-м поступления увеличились на 2,6% (с 8,701 млрд до 8,928 млрд долл.).
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Из общей суммы переводов оплата труда за рубежом (без налогов и расходов мигрантов в стране пребывания) немного возросла — с 6,493 до 6,516 млрд долл. Частные трансферты составляли в 2019 году 2,208, а в 2020-м — 2,412 млрд долл. (+9,2%).
Количество денежных переводов в Украину из-за рубежа в течение 2014−2020 годов постоянно увеличивалось. В 2014-м поступило 6,489 млрд долл. В следующем году эта сумма выросла на 7,2%, в 2016 году она составила 7,535 млрд долл. (+8,3%).
Наибольший рост сумм переводов был в 2017 году, когда в Украину поступило 9,287 млрд долл., что почти на четверть больше, чем в 2016-м.
В 2018 году денежные переводы составляли 11,111 млрд долл. (+19,6%), в 2019 — резко сократились на 18,8% до 9,023 млрд долл. За три квартала 2020 года в страну поступило 8,928 млрд долл.
Если сравнить с тремя кварталами 2019 года, когда в Украину перечислили 8 млрд 701 млн долл., то за этот период 2020 года было сделано денежных переводов на 8 млрд 928 млн долл., то есть на 2,6% больше.
Больше всего денег в 2020 году перевели из Польши (как и в 2019 году) — 2,46 млрд долл. На втором месте по количеству переводов США — 870 млн долл., на третьем — Российская Федерация, откуда поступило 764 млн долл.
Инфографика: “Слово и дело”
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