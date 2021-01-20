Экс-мэра Ирпеня будут судить за фиктивный ремонт дороги

Бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка обвиняют в служебной халатности при выделении 2,7 млн гривен на ремонт дороги, который не состоялся.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Расследованием установлено, что в июле 2017 года бывший городской голова Ирпеня согласовал и подписал акты приемки выполненных строительных работ по капитальному ремонту дороги на одной из улиц города. В результате этого подрядчику были перечислены бюджетные средства в сумме более 2,7 млн грн за работу, которая фактически не была выполнена.
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Отмечается, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении него. Бывшему мэру грозит от 2 до 5 лет.
В офисе генпрокурора не называют имя бывшего мэра, однако в то время городским головой в Ирпене был именно Карплюк.
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